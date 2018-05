PLEACA?! Anuntul SOC al lui Bale dupa meciul vietii! Ce mesaj a transmis

Gareth Bale a fost omul finalei Champions League. Galezul a intrat in repriza a doua si a decis meciul.

Bale e prima rezerva care marcheaza doua goluri dupa intrarea pe teren intr-o finala de Champions League. Prima sa reusita, o foarfeca superba, va intra in istoria fotbalului.

"A fost cel mai frumos gol din viata mea. Champions League e competitia cea mai importanta din lume, mi-am indeplinit un vis. Nu am mai dat niciodata gol din foarfeca. Am mai incercat, n-am reusit. Marcelo mi-a trimis mingea la inaltimea cea mai buna, a fost minunat sa vad cum intra mingea in plasa. Imi pare rau ca portarul a gresit la golul 3", a spus Bale.

Superstarul lui Real a lasat de inteles ca se gandeste si el la plecare, la fel ca Ronaldo: "Vreau sa joc in fiecare saptamana, sa am mai multe minute. Daca nu se poate asta la Real, va trebui sa-mi caut locul in alta parte. Am mult timp in fata si ma voi gandi. Nu stiu nimic de Ronaldo, acum vreau sa fiu linistit. Adevarul e ca am nevoie sa joc mai mult. Nu am niciun dubiu. Se poate sa raman aici, la fel de bine se poate sa plec!"