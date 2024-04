Motivul pentru care Kevin De Bruyne și Erling Haaland au fost schimbați în reprizele de prelungire ale duelului cu Real Madrid

Meciul din manșa retur a sferturilor de finală s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, atât la capătul celor 90 de minute regulamentare, cât şi al prelungirilor.

În partida de pe Santiago Bernabeu, cele două formații au remizat, scor 3-3, diferenţa făcându-se la penalty-uri, pe Etihad Stadium, unde Andry Lunin a făcut diferenţa, apărând şuturile lui Bernardo Silva şi Mateo Kovacic.

În semifinale, Real Madrid ar urma să întâlnească Bayern Munchen în dublă manșă pentru un loc în finala de pe Wembley, în cea de-a doua confruntare întâlnindu-se PSG și Borussia Dortmund.

De ce au fost schimbați Erling Haaland și Kevin De Bruyne

Pep Guardiola a vorbit despre schimbările pe care le-a făcut în reprizele de prelungiri, dar și despre execuția ratată a lui Bernardo Silva.

"Mi-au spus să-i scot, nu mai puteau continua. Nu am niciun regret despre ceea ce am făcut. Am încercat să ne creăm cât mai multe șanse, am jucat excepțional, dar nu am reușit să câștigăm, din păcate.

Bernardo mi-a cerut să execute. Așa a decis el să tragă. Ce meci bun a făcut. Se întâmplă", a explicat tehnicianul spaniol.

Manchester City a mai rămas în lupta pentru două trofee, Premier League și FA Cup. Semifinala din FA Cup, cu Chelsea, se joacă sâmbătă, de la ora 19:15, pe PRO ARENA și VOYO.