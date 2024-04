Carlo Ancelotti nu s-a mai ascuns după ”thriller-ul” cu Manchester City: ”Era singura cale!”

Carlo Ancelotti nu s-a ascuns la finalul meciului și a recunoscut că scopul lui Real Madrid a fost să ducă meciul la loviturile de departajare: ”Era singura cale prin care ne puteam califica”.

Carlo Ancelotti: ”Era singura cale prin care ne puteam califica!”

Antrenorul madrilenilor a declarat că Antonio Rudiger l-a surprins cu execuția sa de la loviturile de departajare și a dezvăluit ce i-a spus Pep Guardiola la finalul meciului.

”Penalty-urile sunt o loterie, dar am avut încredere în jucători. Mi-au spus că vor câștiga. Lunin mi-a zis că va apăra. La final ne-a ieșit. Am văzut toate penalty-urile. Voiam să mă îndepărtez puțin. Am bătut foarte bine, m-a surprins foarte mult Rudiger. Sezonul ăsta n-am bătut foarte bine penalty-urile, dar acum ne-au ieșit.

Am început bine meciul, am trecut în avantaj pe tabelă, apoi am început să suferim, să luptăm, ne-am sacrificat mult. Am coborât linia defensivă prea mult, City a avut mai mult control, chiar dacă ei au întotdeauna mai mult control. Cred că ne-am apărat foarte, foarte bine.

Am văzut acest exercițiu de foarte multe ori la Real Madrid, să aducem ceva la care nimeni nu se aștepta. La loviturile de departajare, eram foarte convinși că ne vom califica. Evident, îmi place să văd când o echipă, pe lângă faptul că are calitate, se sacrifică și luptă. Doar așa puteam câștiga aici.

Guardiola m-a felicitat pentru calificare, ne-a urat noroc, a fost un domn așa cum a fost întotdeauna”, a spus Carlo Ancelotti, conform Marca.

Ce a spus Carlo Ancelotti despre El Clasico

De asemenea, Ancelotti a vorbit și despre derby-ul cu Barcelona care o așteaptă duminică pe Real Madrid: ”Nu avem probleme cu accidentările și avem timp până duminică să ne recuperăm. Dormim aici să ne odihnim și să realizăm că am făcut ceva extraordinar. Toată lumea ne-a considerat morți, dar niciodată Real Madrid nu poate fi considerată moartă, pentru că Real Madrid nu moare niciodată”.