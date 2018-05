GENIAL! "Aici iti vei gasi linistea!" Prima oferta pentru Karius dupa COSMARUL din finala Champions League. Il vrea o echipa din liga a 3-a

Loris Karius incearca sa-si revina dupa seara de IAD de la Kiev.

Presedintele lui Rimini ii ofera scaparea perfecta. Giorgio Grassi i-a trimis o scrisoare portarului german in care il invita sa joace pentru echipa din liga a 3-a italiana timp de un sezon. "Aici ti-ai gasi linistea", ii transmite Grassi.

"Pe 22 iunie Loris Karius va implini 25 de ani. Mi-ar placea sa-l primesc pentru cateva zile la Rimini, un loc iubit de conationalii sai. As fi fericit sa-l intalnesc pentru a-l felicita. A aratat curaj prin ceea ce a facut dupa meci. Adevaratul faliment e sa permitem infrangerii sa ne ia ce avem mai bun in noi. As vrea sa-i spun aceste lucruri lui Loris. Un cadou de ziua lui: un an de contract cu Rimini, locul ideal sa-si regaseasca linistea si stima de sine. Nu-i va fi usor nici aici, va avea parte de competitie din partea lui Ciccio Scotti, dar cu siguranta va gasi o mare familie care il va sustine sa revina in cea mai buna forma printre profesionisti", a scris Grassi in scrisoare.