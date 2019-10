"De ce m-ai scos, ma!? P*** mea!" Prima reactie a lui Andone dupa ce a auzit injuraturile lui Alibec!

Bogdan Andone a debutat cu dreptul ca principal la Astra.

Fosta campioana de la Giurgiu a castigat cu 3-2 in fata lui Sepsi dupa un meci nebun! Lui Andone nu i-a trebuit prea mult ca sa intre in gura lui Alibec. Atacantul a injurat la schimbare, desi Andone spune ca atacantul stia dinaintea partidei ca va sta pe teren numai o ora.

Andone nu s-a suparat pe gestul fotbalistului sau. E convins ca-l va ajuta in continuare si i-l propune lui Contra la nationala pentru dubla decisiva cu Suedia si Spania, din noiembrie.

"E victoria baietilor 100%, au avut determinare, sacrificiu, tot meritul e al lor. Inainte de meci am stabilit impreuna cu doctorul echipei ca Denis sa joace 60 de minute, venea dupa doua luni de pauza, s-a antrenat doar doua saptamani. 60-65 de minute astazi erau suficiente, echipa conducea, juca bine. Denis are nevoie de continuitate, sunt sigur ca va fi 100% in continuare si ne va ajuta in dubla cu Suedia si Spania.

Budescu si Alibec formeaza un cuplu letal pe faza de atac, ne pot ajuta foarte mult. Tamas e un jucator extraordinar, pe teren, la antrenamente, tot respectul pentru el, pentru toata echipa care s-a pregatit toata saptamana. Ma bucur pentru ei ca sunt intr-adevar o echipa, pot sa faca mult mai mult de-atat", a spus Andone la Digisport.