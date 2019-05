LIVERPOOL - BARCELONA | "Comportament de sobolan!" Suarez, criticat dur de un fost jucator de la Liverpool dupa meciul tur cu Barcelona

Luis Suarez a deschis scorul in mansa tur a semifinalelor UEFA Champions League, castigata cu 3-0 de Barcelona in fata lui Liverpool.

Fostul mare atacant al lui Liverpool, John Aldridge, a lansat un atac dur fata de Luis Suarez inaintea returului dintre Liverpool si Barcelona din UEFA Champions League. Suarez a marcat primul gol al partidei de pe Camp Nou de saptamana trecuta.



"Suarez s-a comportat ca un sobolant in semifinala de Champions League contra lui Liverpool, fiind total exagerat. Este de neacceptat cum s-a comportat atat cu mingea, cat si fara ea, se lua la harta cu jucatorii lui Liverpool, sarea pe gazon de fiecare data cand cineva se apropia de el si a incercat sa obtina cartonase galbene la fiecare faza.



A fost parsiv, a fost dezgustator si a fost tot ceea ce spuneau ceilalti despre el cand juca la Liverpool si cei din club incercau sa-l apere. Stie toata lumea ca este genul de persoana care si-ar impinge bunica pentru a marca, dar oricine ar trebui sa aiba respect pentru cei care te-au ajutat in trecut, insa Suarez a aruncat tot sprijinul primit direct in fata noastra" le-a spus Aldridge celor de la Independent.

Nu va sarbatori daca inscrie pe Anfield

Daca in partida tur nu a avut nicio ezitare sa sarbatoreasca reusita de 1-0 a Barcelonei, Suarez a declarat in conferinta de presa de dinaintea meciului retur ca lucrurile vor sta diferit pe Anfield: "Desigur ca este un moment special dupa ce am petrecut ani frumosi aici si sunt recunoscator pentru Liverpool pentru timpul petrecut aici si pentru cum m-au primit ca jucator.



Voi fi mereu recunoscator pentru asta si pentru mostenirea clubului. Va fi extrem de special sa ma intorc aici purtand acum alt tricou insa am numai amintiri frumoase de aici si din cariera mea la Liverpool. Sa fiu capitanul echipei a fost unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea. Este ceva ce nu voi uita. Sa joc in elita cu Barcelona a fost posibil doar datorita lui Liverpool si ceea ce am devenit acolo.



Faptul ca am sarbatorit golul saptamana trecuta, oamenii care stiu fotbal, care iubesc acest sport inteleg importanta acelei reusite. Am tot respectul din lume pentru fanii lui Liverpool. Pentru faptul ca am inscris si am sarbatorit alaturi de fani imi cer scuze. Evident ca daca voi marca impotriva lui Liverpool (pe Anfield) nu voi sarbatori in acelasi mod" a spus Luis Suarez.