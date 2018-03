LIVE BLOG TOTTENHAM 1-2 JUVENTUS si MAN CITY 1-2 BASEL // Higuain si Dybala au lovit in 3 minute, Kane a dat-o in bara in minutul 90! VIDEO REZUMATE

Rezumatele celor doua partide vor fi la Pro X de la ora 23.50.

TOTTENHAM 1-2 JUVENTUS - 2-2 in partida tur

FINAL! Juventus se califica in sferturi desi a fost dominata in 160 din cele 180 de minute ale dublei manse! Cele 4 goluri marcate in intervalurile in care Juventus a dominat-o pe Tottenham sunt insa suficiente!

Min 90. Ocazie uriasa pentru Tottenham! Centrare pentru Kane, aflat in pozitie suspecta de ofsaid, acesta se inalta si trimite cu capul in bara, mingea este respinsa apoi din fata liniei portii!

Min 82. Son suteaza fenomenal cu stangul, mingea trece la cativa centimetri de bara lui Buffon! Portarul lui Juve era batut!

Min 77. Presiune mare a celor de la Tottenham, Son trimite in fata portii dar Chiellini blocheaza din fata lui Kane.

Min 67. GOOOL JUVENTUS! Contraatac perfect al lui Juventus, Higuain ii paseaza lui Dybala, scos din ofsaid de un fundas, iar argentinianul trimite perfect sub bara!

Min 64. GOOOL JUVENTUS! Liechsteiner, intrat pe teren de cateva minute, centreaza pentru devierea lui Khedira in fata portii de unde Higuain impinge mingea in poarta

Min 62. Prima faza in care iese Dybala in prim-plan, sutul este insa pe langa poarta

Min 58. Son primeste o minge in lateral, isi face mingea in interior dar sutul se duce peste poarta

Min 41. Primul atac periculos al italienilor, mingea este intoarsa la sut pentru Pjanic, mingea trece putin pe langa poarta

Min 39. GOOOOL TOTTENHAM! Un nou atacant excelent al lui Tottenham, Dele Alli este blocat, mingea sare in flanc de unde vine centrarea perfecta pentru Son care trimite in poarta!

Min 38. Un nou atac periculos pentru Spurs, Son accelereaza si suteaza in diagonala pe jos, mingea trece putin pe langa poarta

Min 34. Kane primeste in careu si trimite un sut puternic in diagonala, mingea trece pe langa poarta

Min 33. Faza urata a lui Barzagli, cel care l-a calcat de 2 ori pe Son si putea fi eliminat!

Min 32. Centrare in careu, Benatia respinge pana la Son care suteaza puternic insa Buffon prinde.

Min 19. Centrare in careul oaspetilor, Son trimite puternic dar Buffon respinge!

Min 17. Cei de la Juventus fac scandal dupa o cadere in careu a lui Douglas Costa la care jocul a fost lasat sa continue.

Min 15. Ocazie uriasa pentru Tottenham - Kane primeste mingea in careu, il dribleaza pe Buffon dar intra in unghi si suteaza in plasa laterala

Min 13. Faza incinsa in careul lui Juventus, Kane dribleaza un adversar dar este blocat de Chiellini in momentul sutului

Min 3. Prima parada a lui Buffon la sutul in diagonala al lui Son

Min 1. O prima faza controversata - mingea il loveste in mana pe Alex Sandro in careu, jocul este lasat sa continue.

Tottenham poate deveni a 3-a echipa din Anglia calificata in sferturile UEFA Champions League in acest sezon (alaturi de Liverpool si Man City care este 99% sigura de calificare), avand avantajul celor 2 goluri marcate in deplasare. In partida tur din Italia, Juventus a inceput incredibil meciul, conducand cu 2-0 dupa 10 minute, insa Tottenham a revenit si a dominat restul partidei!

(fanii lui Tottenham in drumul catre Wembley)

Cei de la Juventus au probleme de lot, Gonzalo Higuain fiind abia revenit dupa accidentare - in schimb, Mario Mandzukic nu a facut deplasarea la Londra din cauza unor probleme la inghinali.

MANCHESTER CITY 1-2 BASEL - in tur 4-0

FINAL! Man City se califica gratie victoriei categorice din Elvetia. Basel ramane cu satisfactia victoriei de la retur, devenind a 4-a echipa care o invinge pe City in acest sezon.

Min 79. Contraatac al lui City, Sane trimite spre Brahim Diaz, intrat in repriza a doua, sutul acestuia din careu este respins de portar

Min 72. GOOOL BASEL! Lang inscrie cu un sut puternic la coltul scurt

Min 30. Elyounoussi scapa singur cu Bravo dar isi face gresit pasii si nu poate trimite spre poarta

Min 17. GOOOL BASEL! Elyounoussi egaleaza

Min 8. GOOOL MAN CITY! Gabriel Jesus deschide scorul dupa o faza de exceptie a lui Sane

Echipa lui Pep Guardiola este aproape sigura de calificarea in sferturile Ligii Campionilor - invinsa de doar 3 ori in acest sezon (Sahtior, Liverpool si Wigan), Man City este una dintre marile favorite la castigarea trofeului in acest sezon.

Manchester City este aproape si de titlu in Anglia, fiindu-i necesare 4 victorii in ultimele 9 partide pentru a fi matematic campioana!

