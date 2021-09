LewanGOLski! 'Mașina de goluri' a lui Bayern e de neoprit! Cifre monstruoase în acest an 

Campioana Germaniei este de neoprit în acest sezon, iar după victoria cu Barcelona, 3-0, din primul meci al grupei, a urmat un nou meci în care a dominat total. Bavarezii au făcut spectacol în prima repriză a meciului, acolo unde au deschis scorul încă din minutul 12.

Robert Lewandowski a marcat din penalty, cu o execuție simplă, pe jos, învingându-l fără probleme pe portarul lui Kiev. Astfel, atacantul polonez a reușit o performanță incredibilă, după ce a înscris în toate meciurile de pe teren propriu pe care Bayern le-a jucat în 2021.

Robert Lewandowski has scored in all of the home matches he's played for Bayern Munich in 2021 ???? pic.twitter.com/1kQwtqMSB9