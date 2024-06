În ciuda faptului că este unul dintre cele mai importante evenimente din lumea fotbalului, mai mulți suporteri au pătruns pe gazon și au început să își facă selfie-uri cu vedetele celor două echipe.

Cine este vlogger-ul care a orchestrat invazia suporterilor la finala Champions League

Imediat după fluierul de start, trei suporteri au pătruns pe gazon și le-au dat mari bătăi de cap stewarzilor care au fost luați prin surprindere.

Cei trei bărbați au reușit să își facă selfie-urile cu vedetele celor de la Real Madrid și Borussia Dortmund, dar, după câteva minute de alergături, forțele de ordine au reușit să îi scoată de pe teren. Un detaliu important este că toți cei trei purtau tricouri imprimate cu numele ”Mellstroy”.

Dacă la prima vedere, acest nume nu spune nimic, se pare că Mellstroy este un streamer din Rusia și este cel care a pus la cale întreruperea finalei Champions League.

Bărbatul, pe numele său real Andrei Burim, a pus la bătaie nu mai puțin de 350.000 de euro pentru cei care vor reuși să pătrundă pe teren în finala celei mai importante competiții din Europa.

Mellstroy a avut în trecut probleme cu legea și a avut ieșiri violente pe rețelele sociale, motiv pentru care a fost interzis permanent pe Youtube. În urmă cu patru ani, streamerul a bătut un cunoscut model din Rusia, Alena Efremova, în timpul unei transmisiuni live. Burim a prins-o de gât pe Efremova și a lovit-o în repetate rânduri cu capul de masă, provocându-i acesteia multiple răni la nivelul feței.

În 2021, un tribunal din Moscova l-a găsit vinovat pe Andrei Burim pentru acte de violență și l-a condamnat la șase luni de muncă în folosul comunității.

Pe contul de Instagram, Mellstroy se laudă cu stilul său extravagant de viață și a strâns trei milioane de urmăritori.

Champions League final pitch invaders were motivated by HUGE cash prize as it’s revealed controversial Russian influencer Mellstroy offered fans £300,000 to pull off idiotic stunt at Wembleyhttps://t.co/xhAzgwcisS

— Football Reporting  (@FootballReportg) June 2, 2024