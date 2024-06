Probleme încă din startul finalei! Fanii au pătruns pe teren la Borussia Dortmund - Real Madrid

Cel mai important trofeu intercluburi se va da la finalul partidei de pe Wembley, stadionul care a găzduit și un spectacol incendiar înaintea meciului.

Partida a început cu o întârziere de un minut, lucru atipic pentru competițiile UEFA, însă, imediat după fluierul de start, a mai apărut o problemă.

În ciuda faptului că este unul dintre cele mai importante evenimente din lumea fotbalului, mai mulți suporteri au pătruns pe gazon și au început să își facă selfie-uri cu vedetele celor două echipe.

Stewarzii au fost luați prin surprindere și a durat mai bine de două minute până când au reușit să îi scoată de pe teren pe fanii curajoși.

Wow the match hasn’t even started and we have people invading the pitch ! Security is kinda slow catching multiple people ! @ChampionsLeague @realmadriden @BVB pic.twitter.com/HTIyg837GH