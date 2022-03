Imaginile care spun totul. Cum a fost surprins Cristiano Ronaldo imediat după eliminarea din Champions League

Deși venea după un hat-trick reușit în campionat, contra lui Tottenham, Cristiano Ronaldo nu a putut să își mai pună amprenta asupra jocului celor de la Manchester United, iar formația de pe Old Trafford părăsește Liga Campionilor încă din faza optimilor de finală.

La finalul jocului, fotorepoterii prezenți pe Old Trafford au captat câteva imagini elocvente pentru starea de spirit a lui Cristiano Ronaldo. Portughezul a fost foarte dezamăgit și s-a îndreptat către vestiare cu capul plecat.

Chiar și așa, portughezul a găsit puterea să îi aplaude pe fanii lui Manchester United de pe Old Trafford, care așteaptă de cinci ani un nou trofeu pentru echipa lor.

Pentru Ronaldo a fost doar al treilea meci pe care îl joacă în Champions League în care nu reușește să expedieze măcar un șut spre poartă. Precedentele două jocuri au fost contra celor de la Panathinaikos (2003) și Barcelona (2011), potrivit Opta.

0 - For only the third time in his Champions League career, Cristiano Ronaldo tonight played 90+ minutes in a match in the competition without having a single shot; the others were for Man Utd v Panathinaikos in November 2003, and for Real Madrid v Barcelona in May 2011. Blank. pic.twitter.com/zTCG9e4Scg