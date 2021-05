Ilie Dumitrescu a dat verdictul dupa victoria lui City! "Echipa care a avut o idee de joc mai bine conturata s-a calificat!" Ce spune despre PSG

Fostul fotbalist roman a avut numai cuvinte de lauda pentru "cetateni".

Manchester City s-a impus si la retur, 2-0, dupa ce o facuse si in tur, 2-1, si va juca in prima finala de Champions League din istoria clubului. Fost jucator in Premier League, Ilie Dumitrescu, a laudat interpretarea tactica a meciului impusa de Pep Guardiola si spune ca City a meritat fara discutii calificarea.

"Echipa care a avut o idee de joc mai bine conturata, City, s-a calificat. Manchester City este o echipa alcatuita din jucatori cu o tehnica superioara, dar care sunt pusi in valoare. Diferenta dintre PSG si City este ca City are un joc bazat pe colectiv. Guardiola a inclus in jocul de pase si portarul.



Toti jucatorii de la City reactioneaza cand se apara si cand ataca, reactioneaza in haita. La PSG ai un Neymar, un Di Maria, un Draxler, dar sunt momente cand adversarul te judeca, te subordoneaza, asa cum face City. La PSG se vede indisciplina si faptul ca nu au un joc colectiv bine pus la punct. Conteaza foarte mult si antrenorul in exprimarea echipei. Gundogan este un jucator box-to-box senzational! Recupereaza intr-un mod incredibil", a spus Ilie Dumitrescu, potrivit DigiSport.