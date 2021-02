Se intoarce SPECTACOLUL TOTAL! Messi, fata in fata cu Mbappe in: Barcelona - PSG, LIVE TEXT de la 22:00 | Liverpool, deplasare de foc cu Leipzig

11:57

Cea mai importanta competitie se intoarce si anunta spectacol total! Mansa tur a optimilor de finala incepe cu doua meciuri tari.

Barcelona si Paris Saint-Germain se intalnesc in cel mai tare meci al optimilor, iar francezii vor revansa pentru remontada istorica din 2017, cand au castigat cu 4-0 pe Parc des Princes, insa pe Camp Nou catalanii au intors rezultatul si s-au calificat in sferturi.

Catalanii vin dupa victoria cu 5-1 in fata lui Alaves, dar si dupa o infrangere suferita in Cupa Spaniei cu Sevilla. Campioana Frantei are patru victorii consecutive, ultima dintre ele la limita, in fata lui Nice.

In celalalt meci al serii, Liverpool si Leipzig se intalnesc pe Puskas Arena din Budapesta, dupa ce englezii au primit interdictii de calatorie in Germania din cauza reglementarilor Covid-19.

Castigatoarea Champions League de acum doi ani vine dupa trei infrangeri consecutive, doua dintre ele pe Anfield, in timp ce Leipzig are patru victorii legate.