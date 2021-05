Recordul incredibil al lui Navas, batut dupa infrangerea cu City! Putea sa detina cea mai mare performanta din fotbalul modern, dar a ratat

Portarul din Costa Rica avea un record demn de lauda.

Transferat de PSG de la Real Madrid in vara lui 2019, portarul nu fusese niciodata eliminat din Champions League, dupa ce a reusit sa castige de 3 ori la rand competitia cu echipa "blanco", iar cu francezii a reusit sa joace finala in sezonul trecut.



Daca echipa lui Pochettino reusea sa treaca de Manchester City, asta insemna ca Navas se afla la 5-a finala consecutiva, performanta care ar fi fost greu de egalat de orice fotbalist in urmatorii ani.



Chiar si asa, pentru jucator ramane o serie de victorii si calificari incredibile, cu atat mai mult cu cat a fost un om foarte important si pentru Real Madrid in cursa pentru cele trei trofee Champions League consecutive, dar si in accederea PSG-ului in finala de anul trecut, avand parade care s-au dovedit cruciale de-a lungul drumului.