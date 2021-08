El este arma secretă a lui Șumudică! Fotbalistul care știe toate secretele lui Young Boys Berna

CFR Cluj, pregătită să-și ia revanșa în fața lui Young Boys Berna!

Trupa lui Șumudică speră să-și ia revanșa în fața elvețienilor după ce în sezonul precedent, aceștia i-au învis pe ardeleni în ultimul meci din grupele Europa League, eliminându-i din competiție.

În acest sezon, CFR are, însă, o armă secretă. Runar Mar Sigurjonsson, fotbalistul transferat de ardeleni în luna februarie a acestui an, a jucat trei ani în campionatul Elveției și susține că le cunoaște toate secretele celor de la Yong Boys.

”Avem o șansă bună să ne calificăm, trebuie să facem două meciuri bune, am încredere în echipă că ne vom califica. Am jucat în Elveția trei ani, așa că am jucat multe meciuri împotriva lor, așa că e bine că știm punctele lor forte și punctele lor slabe”, a spus Sigurjonsson, la conferința de presă dinaintea meciului cu Young Boys.

Campioana României întâlnește, marți, pe teren propriu, de la ora 21:00, formația Young Boys, în turul trei preliminar al Ligii Campionilor. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.