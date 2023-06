Decizie importantă pentru Manchester City înaintea finalei Champions League. Nu s-a mai întâmplat asta din 2010

Ambele echipe au parcurs un sezon bun, atât în campionatele interne, cât și în Champions League. În timp ce „cetățenii” au realizat deja dubla în campionat, după ce au luat titlul din fața rivalei Arsenal și au învins-o pe Manchester United în finala Cupei Angliei (2-1), Inter se poate lăuda cu ridicarea Cupei Italiei, trofeu pe care „Nerrazzurii” l-au cucerit în urma victoriei din finala cu Fiorentina, scor 2-1.

Publicațiile britanice The Athletic și The Telegraph, citate de RMC Sport, au anunțat că Cheikh Mansour bin Zayed Al-Nahyan ar urma să fie prezent în tribunele arenei din Istanbul.

Ar fi pentru prima dată din 2010, când patronul "cetățenilor" ar participa la un meci și pentru a doua oară din 2008, de când a cumpărat echipa.

Sheikh Mansour will be at tonight's European Cup final in Istanbul – only the second match the Manchester City owner will have watched in the flesh

