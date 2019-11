DE TOT RASUL! Premiul pentru cel mai "penibil" autogol merge la Atletico Madrid! Echipa lui Simeone a fost invinsa de Leverkusen

Atletico Madrid a pierdut in deplasarea de la Bayer Leverkusen, 2-1.

Echipa lui Diego Simeone a fost invinsa de Bayer Leverkusen, insa infrangerea este cu atat mai amara cu cat Atletico a inscris un gol in propria poarta. Thomas este autorul unuia dintre cele mai "penibile" autogoluri inscrise vreodata.

Mijlocasul a inscris cand tabela arata inca 0-0. Leverkusen a beneficiat de un corner, Demirbay a centrat in fata portii, mingea a fost respinsa cu succes de Oblak, insa Sandoval a centrat din nou, iar mingea a ajuns la Thomas, cel care era singur in fata portii si a trimis-o cu capul in plasa.