FA-BU-LOS!!! Grupare interlopa care fura din casele fotbalistilor de la Real si Atletico, arestata de politie. Ce nationalitate erau hotii

Gruparea de hoti fura din casele fotbalistilor de la Real Madrid si Atletico.

Politia din Spania, cu ajutorul Interpol, a reusit sa aresteze o banda de hoti ce furau din casele jucatorilor de la Atletico Madrid si Real Madrid, in timp ce acestia jucau in deplasare si nu era nimeni acasa. Hotii au furat bijuterii, ceasuri, incaltaminte si parfumuri in valoare de sute de mii de euro!

Mai mult, acasa la hoti s-a gasit inclusiv o medalie Champions League, primita de unul dintre jucatorii lui Atletico Madrid, dupa finala pierduta cu Real in 2016!

Conform presei spaniole, gruparea era formata din 4 hoti de origine albaneza, ce erau ajutati de un spaniol. Vezi mai jos imagini fabuloase cu ce s-a gasit acasa la hoti: