"Daca stiam ca e atat de bun, plateam dublu!" Klopp a dat lovitura cu aducerea lui Alisson! Cati bani a adus o singura parada, in minutul 92 cu Napoli

Parada lui Alisson Becker a dus-o pe Liverpool in primavara UEFA Champions League.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Liverpool a reusit dramatic sa se califice in optimile UEFA Champions League dupa victoria cu 1-0 in fata celor de la Napoli, fiind avantajata de numarul de goluri marcate dupa ce cele 2 echipe au terminat grupa cu 9 puncte si +2 la golaveraj!

Desi a ratat mai multe ocazii si a controlat partida, Liverpool a trecut prin momente foarte dificile in prelungiri. Milik a ratat singur din cativa metri - portarul brazilian al lui Liverpool, Alisson, a avut o parada fantastica! La final, Klopp a dat o declaratie incredibila: "Daca stiam ca e atat de bun, plateam dublu!" Asta in conditiile in care Alisson a fost pentru cateva saptamani cel mai scump portar din istorie, inainte ca Chelsea sa bata recordul odata cu aducerea lui Kepa.

Cei de la Liverpool au toate motivele sa se bucure ca au acceptat sa plateasca 75 de milioane de euro pentru Alisson. Doar parada din partida cu Napoli le-a adus aproximativ 12 milioane de euro! Atat ar fi costat-o pe Liverpool trecerea in Europa League. Liverpool va incasa garanta aproximativ 70.55 milioane de euro pentru parcursul in UEFA Champions League si poate sa mai incaseze maxim 41.5 millioane de euro.