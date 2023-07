Maccabi Haifa a făcut un pas mare spre turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, după ce a surclasat formaţia malteză Hamrun Spartans cu scorul de 4-0, marţi seara, în deplasare, în prima manşă a turului întâi preliminar.

În faza următoare a competiţiei, Maccabi o va înfrunta pe câştigătoarea dintre Farul Constanţa şi Sheriff Tiraspol.

Ugly scenes at the Centenary Stadium as Maccabi Haifa fans clash with Hamrun Spartans supporters - chants of 'Palestina' come from the home end soon after as a number of fans filter out of the ground. Disgraceful. pic.twitter.com/jU7AAGin4W