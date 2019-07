CFR - Maccabi | "Sa joace Tucudean? Cred ca glumiti! Nici de gluma nu e buna!" Petrescu a vorbit despre starea atacantului: cand revine

CFR Cluj joaca miercuri seara in a doua runda de calificare din UEFA Champions League contra celor de la Maccabi Tel Aviv.

Dan Petrescu a vorbit la conferinta de presa despre meciul cu Maccabi si a marturisit ca nu a apucat sa se pregateasca suficient de bine in ceea ce priveste cunoasterea adversarului, mai ales ca israelienii sunt imprevizibili in ceea ce priveste sistemul de joc si primul 11.

Antrenorul campioanei a fost intrebat si care sunt sansele ca George Tucudean sa revina la echipa in meciul de maine, iar reactia sa a fost cat se poate de clara.

"Tucudean sa intre in teren maine? Pai nu a facut niciun antrenament cu echipa, cum sa joace? Cred ca glumiti! Nici de gluma nu e buna, daca nu s-a antrenat deloc, cum sa joace? Din pacate pentru noi, nicio sansa. Cand o sa-l vad pe teren, va zic cand revine. Deocamdata e in sala, face antrenamente in sala", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.

Totusi, Tucudean a fost surprins pe teren la antrenamentul oficial de dupa conferinta, insa aceasta pregatire nu va fi suficienta pentru ca Petrescu sa-l ia in considerare pentru meciul cu Maccabi.

Dan Petrescu: "A fost mai complicata studierea adversarului, nu pot sa-mi fac o parere"

"Cu Astana am avut mult timp la dispozitie sa ii studiez, ii stiam pe de rost, stiam toate meciurile lor. Cu Maccabi a fost greu pentru ca am avut meciul cu Clinceni si nu puteam sa ma concentrez, nu am vrut sa vad niciun meci de-al lor pana dupa meciul cu Clinceni si nu mi-a ajuns cate meciuri am vazut. Sunt multe probleme la ei pentru ca schimba sistemul de joc si jucatorii. A fost mai complicata studierea adversarului. Nu pot sa-mi fac o parere, daca e mai buna echipa sau nu decat Astana. Eu cred ca Maccabi e un club puternic, a castigat multe, e un club mare, doar doua cluburi din Israel au jucat un UCL, au fost de 4 ori in ultimii 5 ani in EL si au fost si in UCL, au experienta, au 12 jucatori care au jucat in nationala Israelului, deci practic jucam impotriva nationalei Israelului. Au si straini buni. Deci, va fi un meci foarte greu, are lot puternic. Din ce am inteles, e posibil sa joace cu 5 fundasi centrali. Ramane de vazut ce se va intampla.

Eu tot timpul am fost de acord in Cupele Europene sa nu primesc gol acasa. Cand am castigat Cupa Chinei, primul meci l-am jucat acasa si le-am zis ca daca facem 0-0 avem sanse mari. M-au certat toti, pentru ca intr-adevar s-a terminat 0-0 si in retur am castigat 1-0. Deci, important e sa nu iei gol, asta e parerea mea. Daca iei gol, avem toate sansele. E cel mai important sa nu primim gol.

Avem avantajul ca noi avem meciuri oficiale, ei nu au. Mie imi place tot timpul primul meci in deplasare si al doilea acasa. Si chiar daca ne calificam sau nu ne calificam, tot acasa jucam primul meci, dar, poate avem noroc asa.

Ma uit la campionatul Israelului si vad VAR, in Romania nu se poate. Doamne fereste! La meciul cu Astana, noi trebuia sa plecam acasa din cauza unui arbitru care nu a vazut offside 2 metri. Sunt sigur ca n-a vazut, ca doar n-a vrut, n-a vazut. Si eu ce fac, ca antrenor? Imi cautam serviciu dupa aia. Nu e normal asa. VAR-ul e bine sa fie, dupa parerea mea. Cu cat mai repede, cu atat mai bine. Si in Romania si in Champions League e binevenit", a explicat Dan Petrescu.