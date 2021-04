"Cerem la UEFA sa faca anul de 400 de zile!" Guardiola si Klopp au rabufnit la adresa noului format al Champions League: "Suntem la limita"

Jurgen Klopp si Pep Guardiola au criticat vineri noul format al Ligii Campionilor.

La cateva zile dupa ce si-au exprimat rezervele legate de proiectul Super Ligii, Klopp si Guardiola au criticat cresterea numarului de meciuri presupusa de noul format al Ligii Campionilor.

"Este foarte bine ca Super Liga nu mai este pe masa, insa noua Liga a Campionilor nu este geniala", a declarat Klopp intr-o conferinta de presa inaintea meciului de campionat cu Newcastle United.

"Nu poti sa introduci tot mai multe meciuri", s-a plans tehnicianul german, castigator al Ligii Campionilor cu Liverpool in 2019. "Singurii oameni care nu sunt intrebati niciodata nimic sunt antrenorii, jucatorii si suporterii. UEFA nu ne-a consultat", a adaugat el.

"Suntem deja la limita. Credeti-ma, cand toti antrenorii gandesc acelasi lucru, e dovada ca se merge putin prea departe", a spus germanul.

UEFA a anuntat luni extinderea Ligii Campionilor incepand din anul 2024, de la 32 la 36 de echipe. In acest minicampionat, fiecare echipa va juca 10 meciuri impotriva a 10 adversari diferiti, inaintea fazelor eliminatorii, aceasta reforma insemnand 100 de meciuri in plus fata de actualul format.

"UEFA vrea cantitate, nu calitate"



Guardiola este si el ingrijorat de acest calendar foarte incarcat si de pericolele pentru integritatea fizica a jucatorilor.

"Tot fotbalul cere mai multa calitate, iar ei (UEFA) opteaza pentru cantitate", a reactionat spaniolul, cu doua zile inainte de finala Cupei Ligii engleze impotriva lui Tottenham Hotspur.

"Poate ca va trebui sa cerem la UEFA si FIFA sa prelungeasca anul. Poate ca am putea avea 400 de zile pe an", a afirmat ironic tehnicianul lui City, dublu castigator al Ligii Campionilor cu FC Barcelona.

Guardiola a acuzat UEFA ca nu tine cont de riscul ca fotbalistii sa se accidenteze din cauza numarului mare de meciuri. "Jucatorilor le place sa joace, dar uneori apar accidentarile. Bineinteles ca UEFA stie asta, dar ii pasa? Catusi de putin", a subliniat el.

Klopp si Guardiola au exprimat critici si la inceputul saptamanii dupa ce douasprezece mari cluburi, printre care Liverpool si Manchester City, au anuntat ca infiinteaza Super Liga, o competitie aproape inchisa, inainte de a renunta in fata amplorii reactiei de indignare.

