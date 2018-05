"Cel mai bun jucator din lume, numarul 1 MONDIAL!" Aroganta URIASA a lui Ronaldo la Madrid. Ce a facut la petrecerea de pe Bernabeu

Cristiano Ronaldo si-a uitat deja gandurile de plecare de la Real.

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Aseara, la petrecerea organizata pe Bernabeu, Ronaldo a fost in centrul atentiei. Cristiano a fost prezentat pe stadionul lui Real drept jucatorul numarul 1 al lumii.

Ronaldo a intrat ca un gladiator campion in arena. Cu steagul Portugaliei pe umeri, Ronaldo a numarat in fata zecilor de mii de suporteri cele 5 trofee Champions League pe care le-a castigat in cariera.