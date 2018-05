Ce mesaj i-a trimis Sergio Ramos lui Salah dupa ce l-a "RUPT" in finala Champions League: "Uneori, fotbalul iti arata partea rea!"

Dupa 30 de minute a jucat marea speranta a lui Liverpool, Salah, in finala Champions League. Un duel de judo cu Sergio Ramos l-a lasat in lacrimi pe egiptean, care a fost nevoit sa iasa de pe teren.

Acuzat ca l-a accidentat intentionat pe Salah, Ramos a raspuns printr-un mesaj postat pe Twitter, adresat direct catre adversarul sau.

"Cateodata, fotbalul iti arata partea buna, iar uneori iti arata partea rea.

Peste toate, suntem cu totii profesionisti. Multa sanatate, Salah. Viitorul te asteapta!", i-a scris Ramos lui Salah pe Twitter.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah