BREAKING NEWS: A venit verdictul medicilor dupa accidentarea lui Salah! Ce sanse are sa joace la Mondial

A fost drama atat pentru fanii lui Liverpool, cat si pentru suporterii egipteni. Salah a facut un RMN chiar la Kiev, imediat dupa finala. Rezultatele au aratat ca are o entorsa a ligamentelor umarului. Ministrul Tineretului si Sportului din Egipt a anuntat ca fotbalistul va trebui sa ia o pauza de doua saptamani, dar ca isi va reveni la timp pentru Cupa Mondiala! Salah se va trata in Anglia, apoi va pleca alaturi de restul lotului egiptean la pregatire in Italia.



BREAKING: The Egyptian FA have confirmed Salah’s chances of making the @FIFAWorldCup are high after his injury. He has a sprain in the shoulder ligaments after X-Rays have confirmed the result. pic.twitter.com/PVrAv7EfYh