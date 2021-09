Raphael Varane a vorbit despre plecarea de la Real Madrid: ”Am vrut să experimentez și alte lucruri”

Fundașul ce a câștigat Campionatul Mondial din 2018 cu naționala Franței a părăsit Spania și a mers în Anglia, după 10 ani petrecuți la Madrid. Acesta a ales să plece la Manchester United, acolo unde avea să să se reîntâlnească cu Cristiano Ronaldo.

Varane a recunoscut că și-a dorit să plece de la Real Madrid pentru a experimente și viața de sportiv la un alt club. În afară de Real Madrd, el a mai evoluat pentru Lens, în Franța. Manchester United a plătit 40 de milioane de euro în schimbul lui.

”M-am gândit mult la asta. Nu a fost o decizie făcută peste noapte. Am vrut să plec de la Real Madrid, mai mult ca sigur, dar am vrut să plec pe termeni buni. Am vrut să încerc să experimentez şi alte lucruri şi emoţii la alt club.

Pur şi simplu am vrut ceva diferit. Am şţiut că Premier League e un campionat de top şi am văzut asta de când am venit”, a declarat Varane.