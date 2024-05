Carlo Ancelotti, reacție virulentă după ce nemții au răbufnit la finalul meciului din UCL

În minutul 13 al prelungirilor actului secund, Matthijs de Ligt l-a învins pe Lunin, dar reușita sa a fost invalidată după ce tușierul a ridicat fanionul de la margine. Faza nu a mai fost verificată la VAR, din cauza faptului că ”centralul” Szymon Marciniak a fluierat prea repede ofsaidul, iar presa din Germania a răbufnit, la fel și Thomas Tuchel sau alți jucători de la FC Bayern, după meci.

Carlo Ancelotti a vorbit după jocul de pe ”Santiago Bernabeu”, printre altele, și despre faptul că nemții s-au plâns în urma golului anulat al lui de Ligt. Antrenorul lui Real Madrid a menționat că ar putea și el să se văicărească la reușita lui Nacho, din minutul 71, anulată în urma intervenției VAR, din cauza unui fault.

”Bayern s-a plâng de ofsaid?, Ok, putem să ne plângem și noi de golul anulat al lui Nacho, pentru că Kimmich a plonjat”, a spus Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

