Buffon, eliminat la ultimul meci din cariera in UCL! Declaratia incredibila a portarului despre ultimul sau meci

Gigi Buffon a fost eliminat in minutul 90+3 al meciului cu Real, dupa ce a protestat la adresa arbitrului Michael Oliver.

Buffon a vazut rosu in fata ochilor in minutul 90+3, cand arbitrul englez Michael Oliver a acordat gresit un penalty pentru Real Madrid, la scorul de 3-0 in favoarea lui Juventus.

Portarul a sarit la arbitru, iar acesta i-a aratat direct cartonasul rosu.

In urma cu un an, Gigi Buffon era intrebat cum crede ca va fi ultimul sau meci din cariera.

"Cand sunt intrebat despre ultimul meu meci, raspund de obicei ca nu ma gandesc la asta. Poate ma voi retrage ca Zidane, poate voi lovi cu capul pe cineva", spunea Buffon in martie 2017.