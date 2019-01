BREAKING NEWS | Rateaza ambele meciuri din optimile Ligii! Anuntul facut de UEFA inainte de Liverpool - Bayern si Real - Ajax

UEFA a anuntat decizia.

Atacantul celor de la Bayern Munchen, Thomas Muller, a primit o suspendare de 2 etape dupa ce a fost eliminat in ultimul meci din faza grupelor contra celor de la Ajax. Muller a lovit un adversar cu piciorul in cap si a primit direct cartonas rosu.

Muller va rata astfel ambele meciuri cu Liverpool din optimi. In primul meci, ce va avea loc in Anglia, nu va juca nici Virgil Van Dijk, suspendat din cauza cartonaselor galbene primite in grupe.

UEFA l-a suspendat pentru 2 meciuri si pe Maximilian Woeber de la Ajax Amsterdam pentru cartonasul rosu primit intr-un incident separat. De asemenea, Ajax a fost amendata cu 20.000 de euro iar Bayern cu 8.000 de euro in urma incidentelor provocate de fani.