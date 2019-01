Klopp poate avea cea mai SCUMPA aparare din istoria fotbalului! Fundasul de 55 de milioane de euro dorit de Liverpool

Liverpool are deja cel mai scump fundas din istorie si al doilea cel mai scump portar.

Jurgen Klopp are mari batai de cap din cauza accidentarilor - fundasii centrali, Joel Matip si Joe Gomez, sunt accidentati de 2 luni, iar Dejan Lovren s-a lovit si el la infrangerea cu Wolverhampton din Cupa Angliei si a fost inlocuit cu pustiul de 16 ani, Ki-Jana Hoever. Astfel, Virgil Van Dijk este singurul fundas central apt de joc.

Astfel, cei de la Liverpool cauta solutii iar capitanul celor de la Burnley, James Tarkowski, este primul pe lista. Daily Mail scrie ca Liverpool ar vrea sa-l aduca sub forma de imprumut, insa cei de la Burnley i-au stabilit un pret urias: 55 de milioane de euro!

Liverpool are cea mai buna aparare in acest sezon, primind doar 10 goluri in 21 de etape - Klopp a cheltuit peste 150 de milioane de euro pentru transferurile lui Van Dijk si Alisson Becker in ultimul an.