BREAKING NEWS: Demba Ba, dezvaluiri de ultima ora despre ce s-a intamplat in vestiar dupa scandalul MONSTRU cu arbitrii romani! Ce au facut turcii

Dupa decizia de a iesi de pe teren marti seara, jucatorii lui Basaksehir au tinut o 'sedinta de urgenta' in vestiar.

In prima faza, Hategan a hotarat sa astepte 10 minute, apoi sa incerce reluarea partidei, asa cum prevede regulamentul. Centralul roman n-a mai avut cu cine sa porneasca nimic, pentru ca jucatorii ambelor echipei s-au inteles intre ei sa nu mai dea drumul meciului. PSG - Basaksehi s-a terminat abia miercuri, cand s-au disputat restul minutelor, dar cu o alta brigada de arbitri la centru, delegata de urgenta.

Demba Ba a explicat intr-un interviu acordat BeIn Sport ce s-a intamplat in minutele care au urmat nebuniei de la marginea terenului. Francezul Crivelli a fost cel mai vehement.

"Vorbeam unii cu altii in vestiar, apoi cineva a ridicat vocea si a zis: 'Ori iesim toti, ori nu iese nimeni!' Am fost surprins de reactia lui Enzo Crivelli. I-am zis ca trebuie sa iasa pe teren daca decidem sa jucam meciul. A refuzat. A spus ca nu e loc pentru rasism in fotbal si ca vor continua daca noi nu facem ceva ferm. A hotarat sa nu joace indiferent de riscuri, apoi toti am fost alaturi de el. Am jucat a doua zi", a spus Demba Ba.

Mijlocasul lui PSG, Marco Verratti, a comentat si el incidentul la microfonul RMC Sport: "Suntem urmariti de milioane de oameni si trebuie sa oferim un exemplu. Am facut un gest si am decis sa nu jucam. Arbitrul trebuie pedepsit pentru a fi dat un exemplu. Cel mai inteligent lucru a fost sa nu jucam. Vom incerca sa dam si mai multe exemple in viitor."