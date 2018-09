Pe ce loc a ajuns Romania in clasamentul FIFA dupa egalurile din Nations League! In octombrie, Romania joaca la ProTV cu Lituania si Serbia

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Nationala Romaniei a urcat un loc fata de luna trecuta si ocupa pozitia a 27-a in clasamentul FIFA, dat publicitatii joi, in timp ce pe primul loc se afla la egalitate campioana mondiala Franta si Belgia.

Romania a reusit luna aceasta doua remize in Liga Natiunilor, 0-0 acasa cu Muntenegru si 2-2 in deplasare cu Serbia.

Tricolorii au inceput anul pe 40, dar au urcat 4 locuri in februarie, 4 in aprilie si cate 2 in iunie si august. Aceasta este cea mai buna clasare a nationalei Romaniei din 2016 incoace.

Romania ocupa un loc mai bun decat adversarele sale din Liga Natiunilor, Serbia fiind pe 35 (a urcat o treapta fata de luna trecuta), Muntenegru stationeaza pe 41, iar Lituania a urcat o pozitie, fiind pe 126.

Turcia, echipa antrenata de românul Mircea Lucescu, se mentine pe locul 38.

La varf, Franta a fost egalata de Belgia, medaliata cu bronz de la CM 2018, iar pe pozitia a treia se afla in continuare Brazilia.

Urmatorul clasament va fi publicat pe 25 octombrie.



Clasamentul FIFA (septembrie)

1 (2). Belgia 1.729 puncte

1 (1). Franta 1.729

3 (3). Brazilia 1.663

4 (4). Croaţia 1.634

5 (5). Uruguay 1.632

6 (6). Anglia 1.612

7 (7). Portugalia 1.606

8 (8). Elvetia 1.598

9 (9). Spania 1.597

10 (9). Danemarca 1.581

11 (11). Argentina 1.575

12 (12). Chile 1.568

12 (15). Germania 1.568

14 (14). Columbia 1.567

15 (13). Suedia 1.550

15 (16). Mexic 1.550

17 (17). Olanda 1.540

18 (18). Polonia 1.537

19 (19). Tara Galilor 1.536

20 (21). Italia 1.526

21 (20). Peru 1.525

22 (22). SUA 1.510

23 (24). Tunisia 1.503

24 (23). Austria 1.499

25 (24). Senegal 1.492

26 (26). Slovacia 1.491

27 (28). Romania 1.489

....................................

35 (36). Serbia 1.463

38 (38). Turcia 1.456

41 (41). Muntenegru 1.444

126 (127). Lituania 1.123