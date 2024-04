Bayern Munchen a decis! Ce se întâmplă cu Thomas Tuchel după două înfrângeri consecutive, în Bundesliga

Formația pregătită de Thomas Tuchel a condus cu 2-0 la pauză în fața celor de la Heidenheim, însă gazdele au întors soarta meciului și s-au impus cu 3-2.

Bayern Munchen urmează să joace în sferturile UEFA Champions League împotriva lui Arsenal, prima partidă urmând să aibă loc marți, pe 9 aprilie.

Christoph Freund și Max Eberl, directorii sportivi ai bavarezilor, au explicat ce se întâmplă cu antrenorul neamț, dând asigurări că nu va fi demis.

"100% nu pleacă. Nu ne-am gândit deloc. Nu întotdeauna este o problemă de la antrenor", a spus Eberl.

"În trei zile avem un meci important. Thomas va încerca să readucă energia, să vadă ce se poate schimba și ce nu merge", a spus și Freund.

După 28 de etape disputate în campionat, Bayer Leverkusen are un avans de 16 puncte față de Bayern Munchen.

QUICK STAT

Bayern München have just lost a Bundesliga match in which they've held a two-goal lead for the first time since 8 January 2021 (Gladbach 3–2 Bayern). ????

This result means Bayer Leverkusen now have a chance to secure the title next weekend!