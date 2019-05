BARCELONA - LIVERPOOL | Fanii englezi au facut prapad in Barcelona! Ce s-a intamplat cu turistii care au ajuns in mijlocul suporterilor! VIDEO

Barcelona si Liverpool se intalnesc astazi in semifinalele UEFA Champions League.

Barcelona si Liverpool se intalnesc in cea de-a doua semifinala din UEFA Champions League. Fanii englezi au venit in numar mare la Barcelona pentru a-si sustine favoritii, insa au fost protagonistii unor momente controversate.

Suporterii englezi sunt renumiti pentru atmosfera pe care o fac in deplasari, dar de aceasta data lucrurile au degenerat. Turistii au fost tinta preferata a acestora, iar cei care au avut ghinionul sa se afle in mijlocul lor, au fost aruncati in fantanile din Barcelona.

Pe Twitter, gestul fanilor lui Liverpool este condamnat, insa acestia s-au amuzat copios pe seama victimelor.