Barcelona a găsit motivele pentru eliminarea din Champions League. Reacție dură a clubului

Barcelona va încheia grupa pe locul 3 și va juca din nou în Europa League, la fel ca în sezonul trecut.

Barcelona a găsit motivele pentru eliminarea din Champions League

Mateu Alemany, directorul sportiv al Barcelonei, a acordat un interviu înaintea meciului cu Bayern, după ce eliminarea catalanilor a devenit oficială, iar oficialul clubului a dat vina pe ghinion și pe anumite greșeli de arbitraj pentru un nou sezon ratat în Champions League.

"Știam încă de dinainte de meci că va fi foarte complicat. Era normal ca Inter să câștige, nu am fost surprinși. La Munchen am demonstrat că putem să ne batem, am fost superiori pentru 60 de minute, iar acea înfrângere de la Milano a dus la acest deznodământ din grupă.

Totul s-a întors împotriva noastră în Champions League. Am petrecut mult timp pentru a analiza ce s-a întâmplat. Ce anume? La Munchen nu meritam să pierdem, iar la Milano a fost o manieră de arbitraj de neînțeles. Nu înțeleg de ce un arbitru de acest nivel nu poate vedea acel penalty. Chiar nu are sens", a spus Alemany, citat de Marca.

FC Barcelona va evolua în 16-imile Europa League, unde urmează să întâlnească o ocupantă a locului secund într-una dintre grupele acestei competiții.

Câți bani pierde Barcelona după eliminarea din Champions League

Conducerea clubului a prezentat un presupus record pentru acest sezon, care ar fi ajuns la 1.25 miliarde, iar predicția oficialilor de pe Camp Nou era că echipa va ajunge în sferturi, scrie Mundo Deportivo.

Eliminată din grupe, FC Barcelona pierde mai mult de 20 de milioane de euro. Mai mult decât atât, nici dacă va câștiga Europa League gruparea blaugrana nu ar reuși să „acopere” lipsurile eliminării din Champions League.