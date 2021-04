Asta este faza care face incojurul lumii! Vinicius si Alexander-Arnold, la un pas de bataie! Reactia absolut geniala a lui Klopp 

Real Madrid a castigat cu 3-1 in fata lui Liverpool!

Madrilenii s-au impus in meciul tur cu campioana en-titre din Premier League. Vinicius a deschis scorul in minutul 27, iar Asensio a marit avantajul gazdelor in minutul 36, stabilind scorul la pauza.

Salah a reusit sa reduca din diferenta in minutul 51, insa Modric i-a pasat perfect lui Vinicius in minutul 65. Brazilianul lui Real a fost protagonistul unei faze care a devenit rapid virala.

Intr-un duel cu Alexander-Arnold, jucatorul lui Real a fost iritat de atitudinea englezului si l-a impins nervos, intrand ulterior in fundasul lui Liverpool. Alexander-Arnold s-a enervat rapid si s-a indreptat spre brazilian, plecand apoi sa recupereze balonul.

Klopp, care a fost foarte aproape de faza, a intervenit rapid, strigand catre jucatorul sau, iar apoi a fost surprins de camere in timp ce isi cerea scuze catre Vinicius. Reactia antrenorului a devenit rapid virala, starnind numeroase reactii pozitive.