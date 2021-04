Jurgen Klopp e categoric dupa infrangerea lui Liverpool de la Madrid! "Nu putem sa ne aparam daca le punem mingea pe tava"

Real Madrid a invins-o pe Liverpool, 3-1, datorita unei "duble" a lui Vinicius JR.

Echipa pregatita de Zinedine Zidane a fost la inaltime si a dominat-o pe Liverpool in marea majoritate a meciului, iar antrenorul neamt a recunoscut superioritatea adversarilor care i-au invins cu 3-1.

"Daca vrei sa ajungi in semifinale, trebuie sa-ti castigi acest drept pe teren. Singurul lucru bun, pe langa golul marcat, este ca mai avem un meci de jucat. Pur si simplu n-am jucat destul de bine, Real Madrid ne-a pus multe probleme. Nu putem sa ne aparam contra unei echipe precum Real Madrid daca le punem mingea pe tava in anumite momente.

Am pierdut prea usor mingea in anumite momente, de multe ori fiind vorba de pase simple. Trebuie sa jucam mai bine in retur", a spus Klopp, citat de BBC.

Pentru "galactici" urmeaza "El Clasico" contra marii rivale de la Barcelona, un meci care va cantari foarte mult in ecuatia titlului, ambele echipe fiind foarte aproape de liderul Atletico Madrid, catalanii la un punct, iar madrilenii la doar 3 puncte.

Returul dintre Liverpool si Real Madrid va fi programat saptamana viitoare, pe 14 aprilie, si se va juca pe Anfield, insa meciul se va disputa fara spectatori, un dezavantaj pentru englezi, stiut fiind faptul ca acestia se bazeaza mult de aportul publicului.