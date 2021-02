MM a recunoscut tot! A bagat in teren un jucator la meciul cu Dinamo: "Am insistat sa joace el!" Explicatii complete dupa ce fanii i-au cerut sa plece

Mihai Stoica recunoaste ca a intervenit in alcatuirea formulei de start la meciul cu Dinamo din Cupa.

Infrangerea cu 1-0 suferita in Stefan cel Mare a pornit un scandal monstru intre suporterii din Peluza Nord si managerul FCSB. Liderul fanilor, Gheorghe Mustata, i-a cerut chiar sa demisioneze, sugerand ca MM a decis menajarea mai multor titulari.

Stoica recunoaste ca a vorbit cu antrenorul Toni Petrea inaintea jocului despre primul 11, dar spune ca numai folosirea pustiului Nita ii poate fi atribuita. Nita a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren. Dupa cateva zile de dialog la distanta, Stoica si suporterii au facut pace.

"Ce-a spus Mustata n-are niciun suport, nu i-am adus eu pe Buziuc si pe Sut. Daca ne bateam joc de meciul ala, nu mai intrau Coman, Olaru si Tanase la pauza. Noi, in prima repriza, am avut penalty la Nita. Chiar si la meciul ala, la 0-0. Oaida a ratat o ocazie mai mare decat un penalty! Nita l-a depasit pe Sorescu toata repriza. Aia a fost singura mea implicare la meciul ala, recunosc. Am insistat sa joace Nita, am foarte mare incredere in el. Sunt sigur ca nu ma va dezamagi. La fel am crezut si in Octavian Popescu", a spus MM la Digisport.

Gheorghe Mustata acuzase dupa eliminarea din Cupa: "Asuma-ti, MM, rezultatul si lasa-ne. Ce transmiti tu, ca manager? Nimic! Tu l-ai adus pe Buziuc, tu l-ai adus pe Sut. Ai ochi de manager. Asuma-ti si da-ti demisia, asta vor suporterii. De ce i-ai mai bagat pe Coman, Tanase si Olaru? Trebuia sa-i bagi din prima. Ca sa ne demonstreze ca n-a facut el echipa, sa iasa si sa spuna, si-asa a spus ca el nu vrea sa aiba tangente cu suporterii. Lasa ca avem noi tangente cu el. Niciodata in veci nu poate sa bata Dinamo pe FCSB. Va rugam frumos sa va dati demisia, domnule MM."