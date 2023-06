Situat la o distanță de aproximativ o oră de centrul orașului Istanbul, stadionul Ataturk a fost luat cu asalt de suporterii celor două echipe.

Din cauza numărului mare de fani, pe drumurile de acces spre arenă s-au format blocaje, motiv pentru care zeci de persoane au hotărât să coboare din mașini, autobuze și taxiuri și s-au îndreptat pe jos spre stadion.

"Autobuzele se mișcă foarte greu, sute de fani merg pe jos" a scris jurnalistul Matt Pearson pe contul de Twitter.

Man City fans abandon taxis and WALK along the motorway amid miile-long queues to reach the Atatürk Stadium.#UCLfinal pic.twitter.com/sRVlfZhIJb