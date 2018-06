Accidentarea lui Karius din finala UEFA Champions League schimba fotbalul! Anunt de ULTIMA ORA: ce se va intampla de acum incolo

Organizatia care reprezinta jucatorii de fotbal, FIFPro, si-a anuntat solidaritatea fata de Loris Karius dupa ce Institutul de Specialitate din Massachusetts a anuntat ca portarul german a suferit o comotie cerebrala in finala de la Kiev, castigata de Real Madrid cu 3-1 in fata celor de la Liverpool.

In ultimii ani au fost luate masuri speciale pentru siguranta jucatorilor atunci cand sanatatea le este in pericol, existand protocol pentru comotie cerebrala in fotbalul american, rugby, si alte sporturi. Astfel, FIFPro doreste sa creeze un clip educational care sa fie prezentat in vestiar inainte de meciuri in sezonul viitor.

Acest clip va ajuta jucatorii sa recunoasca mai usor semnele unei comotii.



Our complete solidarity with @LFC goalkeeper @LorisKarius ????

We are working on an educational video ???? to help footballers recognize and report when a teammate/opponent suffers a concussion

This will be shown in dressing rooms around the world next season by our member unions pic.twitter.com/YOx5mW2cs0