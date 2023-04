„Voi face curățenie!” Dorinel Munteanu, furios după umilința cu Dinamo! Cuvinte de laudă la adresa „câinilor”

La finalul meciului, Dorinel Munteanu a ținut să menționeze faptul că scorul nu reflectă realitatea de pe teren, susținând că jocul a fost pierdut pe mâna a doi jucători.

„Neamțul” i-a lăudat pe puștii lui Dinamo pentru determinarea pe care au arătat-o în fața moldovenilor.

„După acest rezultat nu am ce să comentez. În joc nu știu dacă a fost chiar așa cum o arată rezultatul, pentru că, într-adevăr, am început slab, dar în partea a doua am reușit să echilibrăm jocul. În a doua repriză, când am început noi să punem presiune, s-au făcut două greșeli grave, ceea ce nu-i permis la nivelul ăsta, chiar dacă suntem în Liga 2.

Dinamo este o echipă bună, în revenire, dar asta a făcut diferența: două greșeli de la doi jucători cărora le-am dat multă încredere. Golul trei nu a mai contat, deși nici pe acesta nu ar fi să vină.

Suntem la început. Este clar că trebuie să analizez, să discut cu echipa pentru că în acest ritm nu putem să avem pretenții. Sunt încrezător că putem reveni la o formă mai bună.

Am apreciat spiritul lui Dinamo care au tras pentru culorile pe care le îmbracă și cred că asta ar trebui să preia și jucătorii mei de la tinerii jucători ai lui Dinamo care s-au dăruit pentru culorile lor.

Voi face curățenie la echipă și vom aborda cu încredere meciul viitor. Voi schimba câțiva jucători, pentru că după 3-0 nu ai cum să abordezi la fel următoarea partidă”, a spus Dorinel Munteanu la finalul meciului cu Dinamo.

Dinamo - Oțelul Galați, scor 3-0

Dinamo s-a impus prin golurile marcate de francezul Lamine Ghezali (62, 87) şi de Cătălin Ţîră (90+5).

Echipa antrenată de Ovidiu Burcă a reuşit a doua victorie consecutivă cu 3-0, după cea de la Dej. De partea cealaltă, trupa lui Dorinel Munteanu rămâne cu o singură victorie după primele trei etape (cu CSA Steaua, scor 3-2).

Clasamentul din Liga 2 (play-off)