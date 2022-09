„Mi-au stricat viitorul!” Un dinamovist, hotărât să se retragă la 21 de ani. L-a dorit Sporting Lisabona, dar nu a fost lăsat să plece

Claudiu Stan (21 de ani), mijlocaș central la Dinamo, a refuzat să intre pe teren la ultimul meci al „câinilor”, cel cu Gloria Buzău, scor 2-1, și anunță că este hotărât să se retragă din fotbal.

„Conducerea s-a purtat foarte urât cu noi. Am fost de patru-cinci ori la club, dar ne-au expediat. Au spus că nu stau la discuții, mi-au spus că nu îmi dau drumul, deși le-am spus că nu pot să ajung la Săftica cu 2.000 de lei pe lună, care, de fapt, intră o dată la două-trei luni.

La Dinamo, trebuie să ai bani să joci! Nu faci bani din fotbal la Dinamo. În situația mea mai sunt mulți jucatori. Suntem cam cinci-șase anul ăsta. Au mai fost în trecut și mai mulți. Și așa o sa fie mereu! Mulți nu au curaj, dar mie mi-a ajuns. Nu fac fotbal să dau bani de la mine!

Nu am unde sa mai încerc să joc, pentru că cei de la Dinamo nu vor să îmi rezilieze! Dacă aveam câteva mii de euro, poate îmi reziliau. Dar pentru ei nu înseamnă nimic 2.000 de lei pe lună! Și mă țin așa, să-și bată joc, chiar dacă mulți jucători sunt sub mine. Mereu am jucat la un an mai mare decât categoria mea de vârstă, am fost căpitan...

Stan: „Am fost dorit de Sporting Lisabona!”

Am avut ofertă de la Sporting Lisabona acum 3 ani și nu au vrut să mă lase să plec. Mi-au stricat viitorul! Au zis că mă iau la prima echipa, m-au păcălit să semnez pe 2.000 de lei, că îmi fac act adițional.

Dar după două antrenamente, m-au trimis la echipa a doua fără explicație, cu toate că dădusem un test fizic și îl trecusem în fața unor jucători care aveau peste 20.000 de euro salariu. Eu nu aveam cu ce să ajung la antrenament, dar mă «jucam» cu jucătorii străini.

M-am chinuit de mic. Am fost cel mai bun și nu că o spun eu, trofeele o spun! E frustrant să vezi alți jucători mai slabi, care sunt pe același post cu tine, iar tu să nu joci....Și să nu ai șansa măcar de a o face...”, a spus Claudiu Stan, potrivit gsp.ro.

Mijlocașul central Claudiu Stan (21 de ani) a făcut pasul către prima echipă a lui Dinamo în sezonul trecut, iar în această vară s-a aflat sub comanda lui Ovidiu Burcă.