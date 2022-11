„Da, l-am înjurat!” Jucătorul plecat de la Dinamo confirmă conflictul cu Ovidiu Burcă: „Se ruga de alții să alerge! A avut ceva personal!” 

Mijlocașul a plecat „pe ușa din dos” de la Dinamo după un conflict pe care l-a avut cu actualul antrenor al dinamoviștilor. Vali Lazăr a semnat cu Dinamo în luna iulie, după ce a jucat pentru CSM Reșița, a jucat 8 meciuri pentru „câini”, însă ulterior i s-a reziliat contractul în urma disputei cu antrenorul.

Vali Lazăr vorbește despre conflictul cu Ovidiu Burcă

Vali Lazăr a oferit detalii legate de conflictul pe care l-a avut cu antrenorul, recunoscând că l-a înjurat pe Ovidiu Burcă, după meciul din Cupa României, când a fost exclus din lot.

„Să o luăm cu începutul. El a venit, mi-a explicat ce vrea să facă în echipă. Patru-cinci etape am fost OK pentru el, apoi a venit avionul din străinătate cu doi jucători, unul pe post cu mine.

După meciul cu Unirea Dej (n.r. - pe 27 august) m-a chemat să-mi spună că sunt jucător cu experiență și că își dorește să înțeleg orice decizie ia, chiar dacă voi fi rezervă. Am zis 'OK, e normal, dacă n-am evoluții bune pot fi rezervă'.

Cinci meciuri la rând am jucat doar pe final. La Târgu Jiu în Cupă (n.r. - pe 29 septembrie), nu am mai putut rezista și am spus... ceva eu. Da, pot să zic că da (n.r. - întrebat dacă l-a înjurat pe Burcă). E urât, da.

M-a chemat și a zis că nu mai fac parte din lot. L-am întrebat de ce, i-am zis că nu accept să fiu rezervă dacă am pe post concurent mai slab valoric, care nu are evoluții mai bune decât mine. Mi-am luat ghetele și am plecat acasă”, a declarat Vali Lazăr la Digi Sport.

Acuzații dure ale lui Vali Lazăr: „De alții se ruga să alerge! A avut ceva personal cu mine!”

Fotbalistul a continuat cu seria dezvăluirilor, lansând acuzații dure la adresa antrenorului dinamoviștilor. Vali Lazăr susține că Ovidiu Burcă a avut ceva personal cu el, spunând că le-a transmis colegilor săi ca va mai renunța la câțiva jucători până în luna decembrie.

„Când îți faci treaba cu un jucător 4-5 etape și apoi îți aduci altul, iar pe mine nu mă bagi decât 3-4 minute... La antrenamente nu avea ce să-mi reproșeze nimeni.

M-am dus cu ceasul, mergeam cu tester să văd cât alerg. Iar de alții se ruga să alerge! Am zis că nu e cazul să rămân, că nu am nicio șansă. Nu merg la fotbal doar de drag.

A făcut echipa să meargă, are idei bune despre fotbal, dar a avut ceva personal cu mine, sunt niște chestii mai vechi de dinainte ca el să devină antrenor. Era clar că asta urmărește, chiar le-am spus unor colegi că le garantez că până în decembrie vor dispărea 3-4 jucători.

I-am spus-o și lui, i-am spus-o și domnului Iacob. Rămâne de văzut. Doar eu am dispărut până acum, că doar eu mi-am permis să plec. Dar vor dispărea, încet-încet”, a adăugat jucătorul.

Ce a spus Burcă despre excluderea lui Vali Lazăr din lot

„Atunci când interesele unui fotbalist sunt deasupra celor ale echipei, nu voi avea niciun moment de îndoială să iau niște decizii chiar dacă sunt grele pentru mine.

N-am convocat un jucător cu ștate vechi și care are un istoric la Dinamo, dar nu pot să mă abat de la principiile și regulile mele despre fotbal și despre viață.

El face parte din lotul nostru, rămâne alături de noi, doar că astăzi nu a fost convocat.”, au fost cuvintele lui Ovidiu Burcă, după victoria cu Unirea Slobozia.