„A fost un meci foarte greu!” Jucătorii lui Burcă, fericiți după victoria cu Oțelul Galați. Mesaj pentru fani

La finalul confruntării, Lamine Ghezali s-a declarat mulțumit de jocul echipei și a ținut să puncteze faptul că Dinamo are cei mai frumoși fani din țară.

„A fost un meci foarte bun, am jucat fotbalul nostru si ne simțim foarte bine. Știam că joacă destul de avansat și sunt multe spații în spatele liniilor adverse. Când reușim să ne facem jocul, ne impunem pentru că suntem o echipă foarte bună, suntem o familie. Ne place să luptăm împreună.

Avem cei mai buni fani din România, indiferent dacă jucăm acasă sau în deplasare, e la fe. Stadionul e întotdeauna plin. Luăm meci cu meci și sperăm să promovăm la finalul sezonului. Știu ce înseamnă un derby, am jucat și în Franța derby-uri, vom face tot posibilul pentru a câștiga acest meci”, a declarat Lamine Ghezali la finalul meciului cu Oțelul.

Bani: „A fost un meci greu!”

Ahmed Bani a susținut că meciul a fost foarte greu, însă consideră că victoria clară obținută de Dinamo a fost una meritată.

„A fost un meci foarte greu, dar eu cred că am meritat victoria. La început a fost un moment foarte greu, am început destul de rău, lucrurile s-au îmbunătățit, a venit mister și lucrurile arată din ce în ce mai bine.

Noi am luat meci cu meci, am încercat sa câștigăm fiecare joc și ne bucurăm că am reușit 7 puncte până acum. Suporterii noștri sunt fantastici, am numai cuvinte de laudă pentru ei, sunt superbi”, a spus Ahmed Bani.

Cu șapte puncte după primele trei etape din playoff-ul Ligii 2, Dinamo ocupă locul patru în clasament, cu 38 de puncte.

Clasamentul din Liga 2 (play-off)