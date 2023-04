Fără Dorinel Munteanu pe banca tehnică, din cauza unei suspendări, gălățenii nu au reușit să țină pasul cu „câinii roșii”. Formația dirijată de Ovidiu Burcă a marcat de trei ori și a obținut trei puncte importante în lupta pentru accederea în primul eșalon.

„Trebuie să ne trezim!” Concluziile lui Cristi Munteanu, după eșecul usturător cu Dinamo: „E greu când Dorinel nu e pe bancă”

Cristi Munteanu, președintele Oțelului Galați, aflat la stadion, a vorbit după meci și a evidențiat faptul că a fost un duș rece partida de pe „Arcul de Triumf”, iar fără Dorinel Munteanu pe bancă, a fost dificil pentru jucătorii formației.

„Foarte dezamăgit, vă dați seama. Am pierdut un meci. E un duș foarte rece. Ideea e că trebuie să ne trezim. Mai avem șapte meciuri de jucat. Nu e nimic pierdut, dar îmi pare rău că am pierdut de o asemenea manieră în acestă seară. Am încredere că echipa se va trezi și că vom câștiga meciurile viitoare.

E foarte greu când nu ai antrenorul principal. E dificil. Și jucătorii, probabil, s-or fi simțit singuri fără antrenor pe bancă. Dar asta nu scuză niciun rezultat, dar ei trebuiau să facă tot posibilul să joace și pentru Dorinel, chiar dacă el nu a fost lângă ei.

M-am simțit foarte rău. Când pierzi cu 3-0 nu mai ai nimic de spus. Da, a câștigat echipa mai bună în acestă seară. Noi va trebui să ne trezim, pentru că nu așa trebuie să ne prezentăm. E o înfrângere, de mâine începe o nouă muncă și trebuie să ne revenim cât mai repede.

Dinamo, împinsă de public, de suporteri de la spate. Consider că ăsta e atuul numărul unu al echipei Dinamo. Și la noi la Galați se joacă cu zece mii de suporteri și nu înțeleg de ce echipa a fost așa precipitată în această seară”, a spus Cristi Munteanu, după meci.

Dinamo - Oțelul Galați 3-0

După o primă repriză tăcută, „câinii roșii” au dat startul recitalului în partea a doua. Elevii lui Ovidiu Burcă au dat lovitura mai întâi prin Lamine Ghezail (minutul 62). Algerianul a mai înscris o dată și pe final (minutul 87).

Cătălin Țîră a blocat tabela în minutul 90+4 la 3-0, iar Dinamo a beneficiat de trei puncte importante în lupta pentru accederea în primul eșalon al României, Superliga.