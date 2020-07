VIDEO | Peste 1.000 de fani si-au sustinut echipa in plina pandemie! Aradenii, alaturi de UTA in derby-ul cu Turris Turnu Magurele!

In primul meci din playoff-ul Ligii a 2-a, UTA Arad a fost sustinuta de peste 1.000 de suporteri.

Nu au avut voie in tribune, dar si-au manifestat dorul de fotbal si atasamentul fata de club cum au stiut mai bine.

La meciul cu Turris Turnu Magurele, fanii "Batranei Doamne" si-au sustinut echipa de pe strazile orasului.

In plus, 1.000 de fani au putut vedea meciul pe doua ecrane uriase amplasate in Arad, in conditii de maxima siguranta.

Dupa meciul cu Turris Turnu Magurele, scor 3-4, UTA ramane lider in Liga a 2-a, avand 25 de puncte si un meci mai putin disputat.

Pe locul 2, la o distanta de doar un punct, se afla Turris, iar CS Mioveni completeaza podiumul, cu 21 de puncte.