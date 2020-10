EXCLUSIV | Ciprian Tatarusanu, aparat dupa gafa din meciul cu AS Roma: "Nu poate spune nimeni ca nu este un fotbalist de mare valoare!"

Ciprian Tatarusanu a gresit grav la primul gol marcat de AS Roma in meciul de pe San Siro, terminat 3-3.

Dupa aceasta eroare, portarul roman a fost aspru criticat de presa din Italia, dar si de suporterii Milanului. Fotbalistul de 34 de ani este aparat insa de un antrenor cu peste o suta de meciuri in Liga 1.

Intr-o interventie la Ora exacta in sport de la Pro X, fostul antrenor al Rapidului a pus aceasta greseala a lui Tatarusanu pe seama presiunii foarte mari pe care portarul a avut-o la debutul in poarta "diavolului" milanez: "La Milan este greu, este o presiune. Te duci pe San Siro si esti la Milan in poarta. Unii pot sa suporte, altii nu pot. Pe umerii tai apasa o presiune extraordinara. Nu poate nimeni sa nege ca Tatarusanu nu este un fotbalist de mare valoare".

Fostul tehnician a comentat si situatia lui Ianis Hagi de la echipa nationala, criticat, de asemenea, pentru jocul mai slab din ultimele meciuri ale primei reprezentative.

"Pe Ianis cred ca este o presiune extraordinar de mare careia eu nu ii vad rostul. Este indiscutabil ca are foarte mult talent. Dar este o presiune pe care nu poate sa o duca. As vrea sa avem mai multi jucatori cum este Ianis Hagi. Din pacate insa, in fotbalul romanesc este destul de multa saracie din acest punct de vedere. Ducem lipsa de valoare individuala", a spus Viorel Hizo.