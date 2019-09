U Cluj l-a transferat pe primul jucator caruia Becali i-a fixat o clauza de reziliere uriasa! Fotbalistul cotat la 50 de milioane de euro va juca in liga a doua

A fost primul jucator pe care Becali l-a cotat la o suma astronomica.

Vlad Mihalcea, primul jucator caruia Gigi Becali i-a fixat o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro, a semnat in liga a doua. Mihalcea va juca pentru Universitatea Cluj.

"Originar din Brasov, noul nostru jucator vine de la FC Voluntari, dupa ce a mai evoluat pentru cluburile FC Brasov, Steagul Rosu Brasov, ACS Poli Timisoara, FCSB si Academica Clinceni. Mihalcea a strans 57 de prezente in liga secunda, acolo unde a inscris de 9 ori si a oferit 6 assist-uri. De asemenea, el a bifat 5 partide pentru echipa nationala Under 17 a Romaniei (un gol), 8 jocuri in Liga 1 respectiv o prezenta in preliminariile Ligii Campionilor, pe vremea cand imbraca tricoul celor de la FCSB. Ii uram bun venit la Universitatea Cluj si sa ne bucuram impreuna de cat mai multe succese!", se arata pe site-ul ardelenilor.

Vlad Mihalcea a fost adus de Mirel Radoi la FCSB in 2015, de la FC Brasov, iar Gigi Becali a fost atat de incantat de tanarul jucator incat i-a fixat o clauza de reziliere uriasa.

Mihalcea nu a reusit insa sa se impuna la FCSB pentru care a jucat in doar 6 meciuri. A fost imprumutat la ACS Poli Timisoara, Academica Clinceni, iar in ultima perioada a jucat pentru FC Voluntari.