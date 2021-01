"U" Cluj, aproape sa dea lovitura pentru promovarea in Liga 1! Clubul negociaza cu un fost jucator al rivalilor de la CFR

"Studentii" se afla pe locul 6 in Liga a 2-a si spera sa se mentina acolo pana la inceperea playoff-ului.

In acest sens, "sepcile rosii" vor sa se intareasca cu un jucator trecut pe la marea rivala, CFR Cluj, de la care a plecat in schimbul a 1 milion de euro.

Este vorba despre atacantul nigerian de 30 de ani, Derick Ogbu, care este in negocieri avansate cu "U". Obgu a jucat in Romania doar pentru CFR Cluj, in sezonul 2013-2014, dupa ce a fost adus de Mircea Rednic, pe atunci antrenorul actualei campioane, de la OH Leuven, pentru 500.000 de euro.

CFR l-a vandut pe Ogbu in China, dupa numai un an, la FC Liaoning, pentru 1 milion de euro.

In Liga 1, in 26 de partide, Ogbu a marcat de 6 ori si a oferit 4 assist-uri. El a mai evoluat de-a lungul carierei la Ventforet Kofu, Debrecen, Tskhnivali si El Ittihad.

In prezent, nigerianul, cotat de site-ul transferamarkt.com la 200.000 de euro, este liber de contract.