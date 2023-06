Steaua începe să-și schițeze lotul pentru promovare. Oprița are deja 12 fotbaliști noi la echipă

Ocupanta locului secund în ediția precedentă de Liga 2 nu a avut drept de promovare, iar Daniel Oprița și conducătorii clubului au dispus reformarea din temelii a lotului.

Doi jucători cu meciuri în Liga 1, sub comanda lui Oprița

În această vară, clubul militar s-a înțeles deja cu Alexandru Buziuc (29 de ani / atacant / ex - FC Vaslui, Gaz Metan, Rapid Suceava, Clinceni, FCSB, Mioveni), Daniel Vîrtej (25 de ani / fundaș central / ex - AS FC Buzău, CS Afumați și Astra Giurgiu), Mihai Dobrescu (30 de ani / fundaș stânga / ex - UTA Arad, U Cluj, Gaz Metan, Clinceni, Balotești, Chindia, Ceahlăul), Ionuț Pop (25 de ani / portar / ex - FC Bihor, AS Roma U19, Fidelis Andria, Alessandria, FC Hermannstadt, CSM Slatina), David Maftei (18 ani / fundaș dreapta / FCV Farul, împrumutat) și Adrian Fânculescu (18 ani / portar / ex - FCSB U19, CFR Cluj II), în timp ce presa din Bulgaria a anunțat deja un acord pentru împrumutul lui Mario Topuzov (23 de ani / extremă stânga / ex - CSKA 1948 Sofia, Litex Lovech, Pirin Blagoevgrad, Septemvri Simitli) în Ghencea.

De asemenea, cinci tineri jucători au fost promovați de la Academia Stelei, dintr-o generație care a jucat finalele Ligii Elitelor și Cupei Elitelor la categoria U17. Puștii de perspectivă sunt David Matei (16 ani / mijlocaș), Răzvan Florea (16 ani / mijlocaș), Iannis Pletea (17 ani / portar), Matei Marin (18 ani / fundaș dreapta) și Alin Raicu (18 ani / mijlocaș).

Veteranii Popa și Bărbulescu și atacantul Chunchukov pot rămâne în Ghencea

Din lotul din sezonul trecut au mai fost păstrați Horia Iancu (28 de ani / portar), Wallace da Silva (33 de ani / fundaș central), Dean Beța (32 de ani / fundaș central), Stephan Drăghici (25 de ani / fundaș și mijlocaș dreapta), Rareș Enceanu (28 de ani / mijlocaș central) și Bogdan Chipirliu (30 de ani atacant). Au mai fost prezenți la reunire și sunt negocieri pentru a prelungi contractele jucătorii Adi Popa (34 de ani / extremă dreapta), Adrian Ilie (23 de ani / fundaș stânga), Valentin Bărbulescu (37 de ani / închizător) și Tsvetelin Chunchukov (28 de ani / atacant).

Ștefan Pacionel a ajuns la Farul, iar Iustin Răducan a semnat cu Petrolul

Clubul s-a despărțit recent de Ștefan Pacionel (FCV Farul), Darius Oroian (Sepsi OSK), Iustin Răducan (Petrolul), Cristian Balgiu (CFC Argeș), Mădălin Mihăescu (CS Tunari), Cristian Bustea (CS Tunari), David Dincă (FCV Farul / împrumut expirat), Atanas Trică (CSU Craiova / împrumut expirat), Alexandru Sabău (Petrolul / împrumut expirat), Ștefan Bodișteanu (FCV Farul / împrumut expirat), Cosmin Ciocoteală (CSM Alexandria / împrumut expirat), Dragoș Gheorghe (Petrolul / împrumut expirat), Alexandru Sima (FCV Farul / împrumut expirat), Kayondo Mahrez (CSM Deva / împrumut expirat), Laurențiu Corbu, Emilian Pacionel și Doru Calestru.

Primul "11" al Stelei, în acest moment Iancu: Iancu (Pop) - Wallace, Vîrtej, Beța, Dobrescu - Enceanu, R. Florea (Raicu) - Drăghici, Buziuc, Topuzov - Chipirliu

Text și foto - Gabriel Chirea